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Beypazarı 2. Sayılı Tarım Kredi Kooperatifi Kongresi

ANKARA (AA) - Beypazarı 2. Sayılı Tarım Kredi Kooperatifi'nde, Erdoğan Orhan yeniden başkanlığa getirildi. Kurtuluş Mahallesi'ndeki kooperatif binasında gerçekleştirilen olağan kongrede Orhan, tekrar başkanlığa aday oldu. Kongre sonunda...

03 Mart 2018 Cumartesi 19:57
Beypazarı 2. Sayılı Tarım Kredi Kooperatifi Kongresi
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ANKARA (AA) - Beypazarı 2. Sayılı Tarım Kredi Kooperatifi'nde, Erdoğan Orhan yeniden başkanlığa getirildi.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki kooperatif binasında gerçekleştirilen olağan kongrede Orhan, tekrar başkanlığa aday oldu.

Kongre sonunda başkanlığa seçilen Orhan, 800 üyenin haklarını her platformda savunmaya devam edeceğini belirterek, mazot, kömür satışlarının süreceğini söyledi.

Orhan, kendisini tekrar göreve getiren üyelere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Üyelerimizin her türlü menfaatleri gözetilecek. Gübre, ilaç gibi konularda üyelere destek sağlanmaya devam edilecek. Ayrıca en önemlisi üyelerimizin yüzde 25 nakdi kredi desteklerinde bulunmaya devam edeceğiz. Beypazarı ilçesinde tarımı giderek daha da güçlendireceğiz ve bundan da üyelerimizin kazançlı çıkmasını sağlayacağız."

Göreve seçilen yönetim kurulu üyeleri iseHüseyin Kenan Turan, İsa Aydın, Hamdi Karaalp, Alpaslan Kabasakaloğlu'ndan oluştu.


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AnkaraBEYPAZARIErdoğan OrhanTarım Kredi Kooperatifi
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