Beyoğlu'nda boşaltılan apartman çöktü

İSTANBUL

Beyoğlu Sütlüce'de bir apartmanın zemininde toprak kayması oluştu.

Alınan bilgiye göre, Sütlüce Fuadiye Sokak'taki bir apartmanın altında toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boşaltılan bina çöktü

Bina tahliye edilirken, çevredeki apartmanlar da tedbir amacıyla boşaltıldı.

Bina, boşaltıldıktan yaklaşık 2 saat sonra çöktü.

Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü ve Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

"Evi çöken bütün vatandaşımız misafirimizdir"

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, gazatecilere yaptığı açıklamada, binanın 1994'te yapıldığını ve ruhsatı ile iskanı bulunmadığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Beyoğlu Kaymakamlığı, Beyoğlu Belediyesi'nin bölgede bulunduğunu belirten Demircan, şunları söyledi:

"Evi çöken bütün vatandaşlarımızın durumu bize aittir, onlar bizim misafirimizdir. Onların bu geçici sürede hayata nasıl entegre olacaklarını biz koordine edeceğiz, yarım saat sonra toplantı yapıyoruz onlarla. Burada şu anda malı zarar görmüş bütün vatandaşlarımızın mesuliyeti bizde, onları sahiplenmek bizim vazifemizdir. Devletin, hükümetin tüm birimleri burada toplantı yapacağız, onlara gerekli yardımı ulaştıracağız, kısa, orta ve uzun vadede bu binaları yeniden ayağa kaldırılması dahil hepsini konuşacağız."

Demircan, teknik raporların da çıktığına ve bunlara göre adım atılacağına değinerek, "Bizim için şu anda önemli olan sokakta kalmış vatandaşımızı, çoluğuyla çocuğuyla kontrol altına almak, onları hayata entegre etmek ve sıkıntı yaşatmamak." diye konuştu.

Muhabir: Hikmet Faruk Başer-Andaç Hongur