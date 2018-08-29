Beyoğlu'nda 'Antika Festivali'

İSTANBUL(AA) - Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Antika Festivali", Taksim Meydanı'nda başladı.

İstanbul ve Türkiye'nin farklı noktalarından gelen 35 antikacının buluştuğu festival kapsamında, Galatasaray Meydanı'ndan klasik otomobillerle kortej oluşturularak Taksim Meydanı'na gelindi.

Yeşilçam oyuncuları da vardı

Bazı Yeşilçam oyuncularının da içinde bulunduğu otomobillerin geçişi, İstiklal Caddesi boyunca vatandaşlardan beğeni topladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, açılışta yaptığı konuşmada, ilçenin kültürün, sanatın, mimarinin ve estetiğin bulunduğu bir yer olduğunu söyledi.

"Beyoğlu'nda bugüne kadar 5 bin bina restore edildi"

Beyoğlu Belediyesi'nin birinci vizyonunun kendisine emanet edilmiş tarihi mirası korumak, kollamak ve geleceğe aktarmak olduğunu belirten Demircan, ''Biz birçok iş yapıyoruz. Burada tarihi mekanları restore ediyoruz, onları hayata katıyoruz. Beyoğlu'nda bugüne kadar 5 bin bina restore edildi.'' diye konuştu.

Demircan, Antika Festivali'nin kültür mirası açısından özel bir alan olduğunuifade ederek, şöyle devam etti:

''Antika Festivali daha taşınabilir küçük objelerin, eşyaların el değiştirdiği bir sanat alanı. Antika Festivali'nin dördüncüsünü, Beyoğlu'nun orta noktasında yeniden meraklıların ilgisine sunuyoruz. Bu alanda 6 ay etkinliğimiz var. Bu etkinliklerde kültür-sanatın birçok disiplini var. Müzik var, sohbet var, kitap var... Beyoğlu'na da yakışan da budur zaten. Buraya gelen sanatçılarımıza da teşekkür ediyorum.''

Konuşmanın ardından Erhan Güleryüz de şarkılarını seslendirdi.

Muhabir: Hikmet Faruk Başer