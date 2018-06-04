Beymen'de Babalar Günü hediyeleri

İSTANBUL (AA) - Beymen, Babalar Günü için dünyaca ünlü markaların 2018 yaz koleksiyonlarından farklı fiyat aralıklarında yüzlerce hediye seçeneği sunuyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, aralarında Etro, Missoni, Paul Smith, Fedeli, Kiton, Brunello Cucinelli, Herno, Belstaff, Alpha Studio’nun da bulunduğu markaların hazır giyim koleksiyonları Beymen çatısı altında modaseverlerle buluşuyor.

Henderson, Barrett, Tod's, Church's, ZeSantoni, Common Projects, Green George, Castaner, Bottega Veneta’nın 2017 yaz koleksiyonlarındaki ayakkabı ve çantalar da Beymen'de Babalar Günü'nde alınabilecek hediyeler arasında yer alıyor.

Bottega Veneta, Saint Laurent, Fendi, Paul Smith’in 2017 yaz koleksiyonlarındaki aksesuar çeşitleri, 160 yıllık İtalyan devi Borsalino’nun şapkaları, Tateossian’ın kol düğmeleri ve bileklikleri hediye seçenekleri olarak öne çıkıyor.

Beymen mağazalarının yanı sıra "www.beymen.com" internet sitesinden hediye seçimi yapılabiliyor.

