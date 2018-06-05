Beymen Club'tan fotoğraf yarışması

İSTANBUL (AA) - Beymen Club, moda, şehir ve fotoğraf tutkunlarını "#BeymenClubİleYolSenin" fotoğraf yarışmasında bir araya getiriyor.

Beymen Club'tan yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılmak isteyenlerin, "#BeymenClubİleYolSenin" hashtag'i ile unutulmaz yolculuk fotoğraflarını Instagram'dan paylaşmaları yeterli oluyor.

4 Haziran Pazartesi başlayan ve 18 yaşından büyük herkesin katılabileceği "#BeymenClubİleYolSenin" fotoğraf yarışmasına katılan fotoğraflar; Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen Pazarlama İletişimi Genel Müdürü Yardımcısı Elif Tellaloğlu, Fotoğraf Sanatçısı Koray Birand, Fotoğraf Sanatçısı Çiler Geçici (@audiosoup), Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Kırali (@civilking), Blogger Hande Çilek'ten (@gumuspusula) oluşan yarışma jürisi tarafından değerlendirilecek.

Son katılım tarihi 1 Temmuz Pazar olan yarışmada dereceye giren fotoğraflar, "#BeymenClubİleYolSenin" dijital sergisi dahilinde seçili Beymen Club'lardaki dijital ekranlarında ve Beymen Club sosyal medya hesaplarında sergilenecek.

Yarışmanın birincisi Beymen Club'tan 3 bin TL'lik, ikincisi 2 bin TL'lik, üçüncüsü ise bin TL'lik hediye çeki ile ödüllendirilecek. Katılım şartları ve yarışma koşullarında yapılan değişiklikler "https://www.beymenclub.com/content/beymenclubileyolsenin" sayfasında yayımlanacak.