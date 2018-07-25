Beymen Club'ın fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Beymen Club, 4 Haziran-1 Temmuz'da düzenlediği "#BeymenClubİleYolSenin" fotoğraf yarışması sonuçlarını açıkladı.

Beymen Club'tan yapılan açıklamaya göre, Instagram'dan "#BeymenClubİleYolSenin" hashtag'i ile unutulmaz yolculuk hikayelerini paylaşan moda, şehir ve fotoğraf tutkunları, yarışmaya 3 bin 500 fotoğrafla katıldı.

Fotoğraflar; Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, Beymen Pazarlama İletişimi Genel Müdürü Yardımcısı Elif Tellaloğlu, Fotoğraf Sanatçısı Koray Birand, Fotoğraf Sanatçısı Çiler Geçici, Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Kırali, Blogger Hande Çilek'ten oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Jürinin değerlendirmesi sonucu Ülkü Alikoç birinci, Kahraman Bekçili ikinci, Mehmet Karaca üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Yarışmanın birincisine 3 bin TL, ikincisine 2 bin TL, üçüncüsüne ise bin TL'lik Beymen Club hediye çeki verildi.



