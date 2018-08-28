İSTANBUL (AA) - BEYMEN Club Pre Fall 2018 Koleksiyonu, sezonu parıltılı ve özel detaylarla zenginleşen tasarımlar ile karşılayacak.

BEYMEN Club'dan yapılan açıklamaya göre, BEYMEN Club, Pre Fall koleksiyonu ile sezona "merhaba" diyor.

Günlük hayatı hayal ve duygulardan ilham alan tasarımlarla renklendiren BEYMEN Club, sonbahar ikliminin hakimiyetindeki geçiş sezonunda doğal renklerle kusursuzca dengelenen rafine siluet ve detaylarla zenginleşerek müşterilerini serin kış günlerine doğru masalsı bir yolculuğa davet ediyor.



Kendine özgü stilini çok özel düşünülmüş detaylarla harmanlayan koleksiyonun ana parçaları ise göz alıcı renk ve desenlerin hakimiyeti altında.