Beymen Club Fotoğraf Yarışması

İSTANBUL (AA) - Beymen Club, yazı en iyi anlatan fotoğrafları ödüllendirecek.
Beymen Club'dan yapılan açıklamaya göre, yazı en iyi anlattığı düşünülen fotoğrafı "#BeymenClublaYazHiçBitmesin" hashtag’i ve "@beymenclub’ı" etiketleyerek Instagram’dan paylaşanlara hediye kazanma fırsatı sunuyor.
Son katılım tarihi 18 Ağustos Pazar günü olan yarışmada dereceye giren fotoğraflar, "#BeymenClublaYazHiçBitmesin" dijital sergisi dahilinde seçili BEYMEN Club’lardaki ekranlarda ve Beymen Club sosyal medya hesaplarında sergilenecek.
Yarışmanın birincisi Beymen Club’dan 3 bin TL’lik, ikincisi 2 bin TL’lik, üçüncüsü ise bin TL’lik hediye çeki ile ödüllendirilecek. Bu arada yarışmaya 18 yaşından büyük herkesin katılabiliyor.