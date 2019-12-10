Beymen, 2020'yi

İSTANBUL (AA) - Beymen, 2020 yılını keyif, neşe, sağlık, mutluluk gibi tüm yeni yıl dileklerini buluşturduğu renkli ve eğlenceli "Yılbaşı Potporisi" teması ile karşılamaya hazırlanıyor.

Beymen'den yapılan açıklamaya göre, ayakkabı ve çantalardan aksesuarlara, casual ve klasik tasarımlardan şapka ve berelere, niş parfümlerden kozmetiğe, özel hediye setlerinden Beymen çanta ve cüzdan çeşitlerine dünyaca ünlü markaların 2019-2020 Sonbahar Kış koleksiyonundaki farklı kategori ve fiyat aralıklarındaki sayısız hediye seçenekleri Beymen'lerde ve www.beymen.com adresinde yerini aldı.

Açıklamada yer verilen bilgilere göre ayrıca müşteriler, kişiye özel hediye danışmanlık servisi Beymen Gift'ten yardım alabilirken, ayrıca "Beymen Adrese Teslim Hizmeti" ile Türkiye'nin neresinde olursa olsun sevdiklerine hediyelerini en hızlı şekilde ulaştırabilecek.







