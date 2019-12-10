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Beymen, 2020'yi "Yılbaşı Potporisi" teması ile karşılıyor
İSTANBUL (AA) - Beymen, 2020 yılını keyif, neşe, sağlık, mutluluk gibi tüm yeni yıl dileklerini buluşturduğu renkli ve eğlenceli "Yılbaşı Potporisi" teması ile karşılamaya hazırlanıyor.Beymen'den yapılan açıklamaya göre,...
Genel 10.12.2019, 11:21
İSTANBUL (AA) - Beymen, 2020 yılını keyif, neşe, sağlık, mutluluk gibi tüm yeni yıl dileklerini buluşturduğu renkli ve eğlenceli "Yılbaşı Potporisi" teması ile karşılamaya hazırlanıyor.
Beymen'den yapılan açıklamaya göre, ayakkabı ve çantalardan aksesuarlara, casual ve klasik tasarımlardan şapka ve berelere, niş parfümlerden kozmetiğe, özel hediye setlerinden Beymen çanta ve cüzdan çeşitlerine dünyaca ünlü markaların 2019-2020 Sonbahar Kış koleksiyonundaki farklı kategori ve fiyat aralıklarındaki sayısız hediye seçenekleri Beymen'lerde ve www.beymen.com adresinde yerini aldı.
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