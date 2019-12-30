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Beylikdüzü'nde yöresel ürünler çadırı
Genel 30.12.2019, 21:02
İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde açılan yöresel ürünler çadırında satışa sunulan Kars ve Ardahan yöresine ait bal, kaşar peyniri ve kaz gibi ürünler ilgi görüyor.
Çadırda stant kuran üreticilerden Feyzi Subaşı, yaptığı açıklamada, yeni yılda vatandaşların hindi yerine organik kaz ve tavuğu tercih edebileceğini belirtti.
Zekeriya Polat da Kars'tan geldiklerini ve yazın hayvanlar meralarda yayıldığında elde ettikleri peynir ve diğer süt ürünlerini çadırda tüketicilere sunduklarını kaydetti.
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