İSTANBUL (AA) - Beykoz'da düzenlenen Çevre Festivali kapsamında çevreci okullar ödüllendirildi.

Beykoz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Beykoz Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yöntem iş birliğiyle 9 yıldan bu yana yürütülen projeyle ilçede bu yıl 60 okulda 19 bin 892 öğrenciye geri dönüşüm ve atık yönetimi eğitimi verildi.

Verilen eğitimler sonucunda, ambalaj atıklar, elektronik atıklar, atık pil, atık yağ ve kompost olmak üzere 5 kategoride yürütülen projede en çok atığı ayrıştıran ve en çok kompost üreten okullara ödülleri verildi.

Festival kapsamında Beykoz Belediyesi'nin, geri dönüşüm uygulamalarını tanıttığı, okulların atık malzemelerden ürettikleri eser ve el işlerinin sergilendiği stantlar büyük ilgi gördü.

Şarkıcı Gökçe'nin konser verdiği etkinlikte geleneksel yarışmalar, eğlenceli açık alan oyunları, geri dönüşüm sergileri ve uçurtma yarışması da gerçekleştirildi.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek de yaptığı açıklamada, ilçede atıkların başıboş olmadığını belirtti. Atıkların bir değer olduğunu aktaran Çelikbilek, "Bugün atıklarına sahip çıkan çocuklarımız yarın ülkesine sahip çıkar. Bu projede yer alan evlatlarımızla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Festivalde birinci olan okullara müzik aletleri seti, ikinci olan okullara akıl oyunları seti, üçüncülere de spor aletleri seti hediye edildi. Kompost Özel Ödülü olarak da öğrencilere akıl oyunları seti verildi.



Bu yıl ilk defa atık malzemelerden en yaratıcı yapıtı üreten küçük mucitler de açıklandı. Birinci küçük mucitlere elektrikli kaykay, ikincilere bisiklet, üçüncülere mini şipşak fotoğraf makinesi hediye edildi.





