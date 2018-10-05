Beykoz Belediyesi'nin eğitim kurslarına ilgi

İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesi'nin üniversiteye hazırlık kursları ilgi görüyor.



Belediye, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ilk kez başlattığı üniversiteye hazırlık kurslarını bu yıl da sürdürüyor.

Kurslarda eğitim almak için bu dönem 768 öğrenci ön başvuru yaptı. Rehber öğretmenlerin öncülüğünde yapılan sınavlarda başarı gösteren 542 öğrenci, üniversiteye hazırlık kurslarına katılmaya hak kazandı.

Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam eden kurslarda, alanında uzman, formasyonunu tamamlamış fakat atanamamış 20 öğretmen görev yapıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan 5 merkezde ise 9-10-11. sınıf öğrencilerine takviye dersler veriliyor.

Bu arada, belediyenin geçen yıl verdiği kurslara katılan 462 Beykozlu öğrenciden 132'si üniversiteye yerleşti.

Ayrıca, Yenimahalle Hizmet Binası, Kavacık Ek Hizmet Binası, Tokatköy Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi, Kavacık Kültür ve Sanat Merkezi ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür merkezlerinde, ileri ve başlangıç seviyelerinde mental aritmetik, Arapça, İspanyolca, Fransızca, Almanca, fotoğrafçılık, tiyatro, resim, kaligrafi, ileri ve başlangıç seviyesinde robotik kodlama, Osmanlıca, gitar, ney, keman ve bağlama alanında eğitim veriliyor.

Kurslara, merkezlere giderek şahsen başvuru yapması gerekiyor.

