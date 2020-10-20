Beyaz Tv Yakın Akışı 20 Ekim 2020 Bugün BEYAZ TV kanalında ne var?

20 Ekim 2020 Salı

08:00 Beyaz Ana Haber Tekrar

09:00 Söylemezsem Olmaz Canlı

11:00 Hayatta Her Şey Var Canlı

13:00 Zengin Kız Fakir Oğlan Dizi Film

15:45 Kurtlar Vadisi Pusu Dizi Film

18:30 Beyaz Ana Haber Canlı

19:30 NİNJA 2 Dizi Film



21:15 Diriliş Ertuğrul Dizi Film23:30 Sürmanşet Canlı00:45 NİNJA 2 Film02:15 Ortak Akıl Tekrar03:15 Kurtlar Vadisi Pusu Tekrar05:30 Kur'an-ı Kerim Cüz Band06:15 Zengin Kız Fakir Oğlan Dizi Film