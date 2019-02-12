"Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu" sertifikası dağıtım töreni

KONYA (AA) - "Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projeleri" çalışmasında sertifika almaya hak kazanan okullara sertifikaları teslim edildi.

Karatay Mevlana Öğretmenevi'nde gerçekleşen sertifika programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, geçtiğimiz yıllarda belirlenen kriterler doğrultusunda işlemleri uygun ve sürdürülebilir hale getiren tüm okullara "Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu" sertifikası verildiğini belirtti.

Bugüne kadar 816 okula "Beyaz Bayrak" sertifikası verildiğini aktaran Gürsoy, düzenlenen törenle 206 okula daha bu sertifikanın verileceğini kaydetti.

Dağıtılacak sertifikalarla toplamda bin 22 okulun bu sertifikasyona sahip olacağını dile getiren Gürsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okullarımızda daha sağlıklı ve doğal beslenmeyi ön plana çıkararak çocuklarımıza sağlıklı bir hayat tarzını küçük yaştan itibaren öğretmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın daha bilinçli olması daha sağlıklı olması bizlerin üzerine düşen en önemli görevlerden birisidir. Bu kapsamda da "Beslenme Dostu" okul sertifikasını bugüne kadar 312 okulumuz hak kazanmıştı, bugün de 29 okulumuza bu sertifikayı takdim edeceğiz. Toplamda 341 okulumuzun sağlıklı beslenme sertifikası kendilerine takdim edilmiş olacak. İnşallah diğer okullarımızın da bu sertifikaya sahip olmaları için el birliği ile çalışacağız."

Yapılan konuşmaların ardından okul müdürlerine ve taşradan gelen ilçe milli eğitim müdürlerine sertifikaları takdim edildi.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, ilçe milli eğitim müdürleri ile çok sayıda okul müdürü katıldı.













