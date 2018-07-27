KAYSERİ (AA) - Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından, Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) düzenlenen BETONART Mimarlık Yaz Okulu'nun kapanış ve sertifika töreni gerçekleştirildi.

Çimsa'nın ana sponsorluğuyla gerçekleştirilen ve Türkiye'nin dört bir yanından mimarlık öğrencilerini bir araya getiren BETONART Mimarlık Yaz Okulu’nun 17'ncisi Abdullah Gül Üniversitesi'nde düzenlendi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) üst yöneticisi İsmail Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programın 2001 yılından beri devam ettiğini söyledi.

Bulut, mimarlık öğrencilerinin teorik eğitimlerinin pratiğe yansıması için yapıldığını söyledi.

Yaklaşık 10 gündür öğrencilerin sektörün önemli isimleriyle takım çalışması yaptığını vurgulayan Bulut, çalışmaların öğrencilere büyük katkısı olduğunu kaydetti.

Küratörlüğünü Deniz Aslan ve Nursen Gümüşsoy'un, moderatörlüğünü Tomris Akın, Melike Altınışık, Gürkan Okta, Hakan Tüzün Şengün, Birge Yıldırım Okta, Özlem Kevseroğlu ve Ayşegül Kıdık'ın yapacağı BETONART Mimarlık Yaz Okulu, bu yıl "Beton Olmak, Morfogenetik Bir Yaklaşım" temasını ele aldı.

