Bestler Dereler'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bestler Dereler bölgesinde saat 07.30 sıralarında eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin İHA ile tespit edilmesi üzerine icra edilen hava hücum harekatı ve yakın temas sonucu teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Arama tarama faaliyetinde 5 M16 piyade tüfeği, biksi makineli piyade tüfeği, iki kalaşnikof ve roketatar silahı ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.