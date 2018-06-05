Beşir Derneğinden ihtiyaç sahiplerine iftarlık

KONYA (AA) - Beşir Derneği Seydişehir Temsilciliğince "Bir Kap Bir Kalp" projesiyle ihtiyaç sahibi ailelere her gün iftarda sıcak yemek ulaştırılıyor.

Beşir Derneği Temsilcisi Şakir Türközü, hayırseverlerin desteğiyle dar gelirli ailelerin sıcak yemek ihtiyacını gidermeye çalıştıklarını söyledi.

İftar vaktinde dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıttıklarını ifade eden Türközü, şöyle konuştu:

"Hayırseverlerin yardımlarıyla hazırladığımız sıcak yemekleri, daha önce araştırdığımız, derneğimizde kayıtlı ihtiyaç sahibi, hasta, yalnız yaşayanlar, dul, yetim, işsiz ailelere sefer taslarında teslim ediyoruz. Amacımız en büyük iftar sofrasını gönüllerde kurmak. Ekonomik durumu iyi olanlarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuruyoruz."