Beşiktaş'taki terör saldırısı

KONYA (AA) - Beşiktaş'taki Vodafone Park yakınında 10 Aralık 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Emre Horoz için, Konya'nın Seydişehir ilçesinde adının verildiği okulda anma töreni düzenlendi.

İlçeye bağlı Kesecik Mahallesi'ndeki törende, ortaokulun öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan program katılımcılara duygulu anlar yaşattı.

Anma törenine, babaları şehit olduğunda 6 aylık olan ikizleri ile katılan şehidin eşi Nazife Horoz, "Şehit eşi olmak herkese nasip olmaz. Başım dik. Benim eşim Allah yolunda, vatan, millet aşkı ile can verdi. En temiz üniforması üstündeyken, meslek aşkı ile can verdi. Gururluyum, aslan yürekli bir adamın kızları olan Elif ve Erva'nın annesiyim. Sizler gibi, acımı yürekten paylaşan dostlarımın olduğunu bilmek bana güven veriyor." diye konuştu.

Salonda bir öğrencinin okuduğu şiir sırasında şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Öğrencilerin, şehit Emre Horoz için kaleme aldıkları hatıra defteri, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan tarafından şehidin eşine hediye edildi.

Törene, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, şehidin yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.