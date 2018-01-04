Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılması

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Yarın Sayın Genel Başkanımız İstanbul'a gidiyor, Beşiktaş'ı ziyaret edecek ve orada bu konuda, bu haksızlığı bütün Türkiye'ye ve dünyaya genel başkanın ağzından bir kere daha duyuracağız." dedi.

Tezcan, Parti Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında, İçişleri Bakanlığının Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın haksız bir şekilde görevden uzaklaştırıldığını savunan Tezcan, "İçişleri Bakanlığının bu kararında hukuk, adalet yoktur, haksız bir karardır. Hükümet kumpas içerisindedir." ifadesini kullandı.

"Öküzün altında buzağı aramak" atasözünü anımsatan Tezcan, şöyle devam etti:

"Bu hükümet bu atasözünü de aratacak şekilde bırakın öküzün altında buzağı aramayı, öküzün altına buzağı koymaya başlamıştır. Açık bir şekilde kendi belediye başkanlarıyla yaptıkları kirli pazarlığı bize de teşmil etmek istemişlerdir, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, kamuoyuna çıkıp demiştir ki kendi belediye başkanlarına, 'Ya istifa et ya görevi suistimal ya da görevi ihmalden hakkında soruşturma açılır.' Yani 'ya istifa ya mahkeme' demiştir. Sonra da bize dönüp bu kirli pazarlığı bize de tavsiye ederek, 'Siz de belediye başkanlarınıza bu muameleyi yapın yoksa bunlarla ilgili de yasal işlem başlatılacak.' Hiçbir hukuk devletinde, hiçbir ahlak sınırları içerisinde kabul edilebilecek bir ifade ve tutum değildir. Eğer ortada bir suç varsa belediye başkanı istifa ettiği zaman suç ortadan kalkıyor mu? Bu nasıl bir kirli pazarlıktır? Biz 'böyle bir kirli pazarlığın parçası olmayacağız' dedik ve açık şekilde, 'Belediye başkanlarımızın verilemeyecek hiçbir hesabı yoktur' dedik hala da bunu söylüyoruz."

Tezcan, CHP'li belediyelerde aradıkları gerekçeyi bulamayanların, gerekçe yaratma peşine düştüğünü ileri sürdü. Tezcan, "Beşiktaş Belediyesi ile ilgili geçen hafta açıkladığımız İçişleri Bakanlığı yazısı bir kumpasın suç üstü halidir. 1 Aralık tarihli yazıda İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliğine diyor ki, (Ben Beşiktaş Belediye Başkanını görevden uzaklaştıracağım ama gerekçe bulamıyorum. Adliyeye git, gerekçe bul.)" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu bir hükümet kumpasıdır, bu hükümet kumpasçı bir hükümettir" diyen Tezcan, şu görüşlere yer verdi:

"Beşiktaş Belediyesine, Ataşehir Belediyesine hükümet eliyle kumpas kurulmuştur. CHP'li belediyelere hükümet eliyle kumpas kurulmaktadır. Bu kumpasçı hükümet o beldede oy verip belediye başkanını seçen halkın iradesini gasbetmiştir. Bu bir milli irade gasbıdır. Biz bu milli irade gasbına karşı kararlı bir biçimde mücadeleye devam edeceğiz. Belediye başkanlarına dönük bu haksız, adaletsiz, hukuksuz saldırıları cesaretle göğüsleyeceğiz. Belediye başkanlarını size yem etmeyeceğiz. Varsa bir hesap gidersiniz yargıda hesabını sorarsınız. Beşiktaş Belediye Başkanı ile ilgili bugüne kadar yürüttükleri soruşturmaların tamamında Beşiktaş Belediye Başkanının suçlu olduğunu gösteren ellerinde bir delil ve belge bulamamışlardır. Bazı meczupların şikayetleri üzerine yapılan soruşturmalar ciddi olmadığı anlaşılmış müfettişler 'Soruşturmaya gerek yoktur' diye kararlar vermiş, Danıştay itiraz üzerine de bu kararları da onaylamıştır."

Bülent Tezcan, Beşiktaş Belediyesine yönelik muamelenin Beşiktaş halkına yönelik olduğunu iddia etti.

Tezcan, şunları ifade etti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesini kaybedeceğini anlayan hükümet, kumpas yoluyla İstanbul Büyükşehir Belediyesini kurtarma yolunu seçmektedir. Önümüzdeki yerel seçimde büyükşehirleri kaybedeceğini anlayan hükümet, CHP'li belediye başkanlarına kumpas kurarak onları çalışamaz, hizmet üretemez, karar veremez hale getirip ondan sonra önümüzdeki dönem yeniden belediye başkanlıklarını kazanacağının hesabını yapmaktadır ama bu hesap tutmayacaktır, bu hesap başarılı olamayacaktır. Kumpasçıların iktidarı devam etmeyecek. Bu kumpasçı hükümet milletten önümüzdeki yerel seçimlerde de genel seçimlerde de hak ettiği şamarı yiyecektir. Biz yarından itibaren bununla ilgili Türkiye'de hem hukuk önünde hem siyaset mecrasında mücadelemize devam edeceğiz.

Yarın Sayın Genel Başkanımız İstanbul'a gidiyor, Beşiktaş'ı ziyaret edecek ve orada bu konuda, bu haksızlığı bütün Türkiye'ye ve dünyaya genel başkanın ağzından bir kere daha duyuracağız. Biz, belediye başkanlarımızın verilemeyecek hiçbir hesabı olmadığını biliyoruz ve belediye başkanlarımızı sizin kirli hesaplarınıza yem etmeyeceğiz."

Tezcan, konuşmasının sonunda, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile İstanbul'a gideceklerini, süreci yakından takip edeceklerini kaydetti.

