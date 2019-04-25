Beşiktaş balonu Kapadokya’da havalanmaya başladı

Beşiktaş ile Dorak Tour arasındaki sponsorluk anlaşması sonrasında Kapadokya’da Beşiktaş balonu “Come to Beşiktaş” sloganıyla havalanmaya başladı. İlk olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Kapadokya’da havalanan Beşiktaş logolu sıcak hava balonu yerli ve yabancı turistler tarafından da büyük beğeni kazandı.

Kapadokya’da Beşiktaş balonunun havalanmasının ardından Mayıs ayı içerisinde Beşiktaş yönetimi ve futbolcularının katılacağı tören ile de Kapadokya’da Beşiktaş balonunun tanıtımını yapılacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2019, 09:31