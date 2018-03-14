Besi Bölgesinde yer teslimi bu yıl yapılacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Beydeğirmeni Besi Bölgesinde bu yıl içerisinde yolların tammalanmasıyla parsellerin yerlerinin belirleneceği ve kura çekimi yapılarak, yatırımcıların ahırlarını kurabilecek duruma geleceklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çelik, Beydeğirmeni Besi Bölgesinin kurulacağı alana giderek, burada sürdürülen 52 kilometrelik yol çalışmalarını denetledi ve yetkililerle proje üzerinde çalışma yaptı.

Beydeğirmeni Besi Bölgesi için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Burada yapılan öncelikli işler, planlama çalışmaları ve arkasından yol çalışmalarıydı. Şu anda 5,5 milyon metrekarelik alanda 52 kilometre yol çalışması yapıyoruz. Yolların tamamlanması için yüklenici firma yoğun bir şekilde çalışıyor. Kış mevsiminde de havalar müsait olduğu için çalışmalar devam etmişti. Yol çalışmalarının hemen akabinde elektrik, su gibi altyapı çalışmaları yapılacak."

Çelik, bölgenin besicilik için son derece uygun bir yer olduğuna işaret ederek, şunları aktardı:

"Bu sene içerisinde inşallah planlarımız doğrultusunda yollarımızın ana aksları ve ara yolları yapacağız. Parsellerin yerleri de belli olacak ve kura çekeceğiz. Kura çektikten sonra da yatırımcılarımız kendi ahırlarını yapabilecek duruma gelecekler. Hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz."