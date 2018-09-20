Berberoğlu'nun cezası onandı, infazı durduruldu

ANKARA (AA) - Yargıtay 16. Ceza Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası almış, kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine gelmişti.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini esastan tamamladı.



Daire, oy çokluğuyla Berberoğlu'na, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Ayrıca, Anayasa'nın 83/3. maddesi uyarınca milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verildi.

Tahliye edildi

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin, kararının ardından Berberoğlu, cezaevinden tahliye edildi.

Maltepe Cezaevi'nden çıkan Berberoğlu, ailesi ve partililer tarafından karşılandı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Berberoğlu, en çok eşini ve kızını özlediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bir CHP milletvekili olarak Maltepe Cezaevi'ne girdim, yine bir milletvekili olarak dışarı çıkıyorum. Takdir edersiniz ki yaşadığım aşağı yukarı 16 aylık süreç, üzerinde düşünülecek, Türkiye'nin karar vermesini gerektirecek bir süreç. Beni mazur görün, birkaç gün aileme, partime bir danışayım bundan sonraki hareket tarzımı anlayayım, ilginize teşekkür ederim. Özellikle eski meslektaşlarım, medyanın Maltepe Cezaevi'nde beni hiç yalnız bırakmadığının farkındayım."

Daha sonra, CHP Milletvekili Gürsel Tekin, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililerle cezaevinin yakınında bulunan bir çay bahçesine giden Berberoğlu, gazetecilere açıklama yaptı.

Talihsiz bir durum yaşadığını ifade eden Berberoğlu, şunları söyledi:



"Bir CHP milletvekili olarak hapse düştüm. Rozetimi cebime koydum. Bıraktıkları gün, tekrar taktım ve yoluma devam ediyorum. Benim açımdan talihsiz bir durumdu. Türkiye açısından da çok parlak bir manzara olduğunu düşünmüyorum. Bir gazete haberi yüzünden 16 ay hapis yattım. 16 ay boyunca bir tek mahkum ile karşılaşmadan. Tecrit hayatı yaşadım. Maltepe Cezaevi'ne de huzurunuzda teşekkür ederim. Gerçekten devlet ciddiyeti ve mesafesinde davrandılar bana. bundan sonra siyaseten hayat bizi nereye götürürse başımın üstünde yeri var. Kızım geldi yanıma. Aynı zamanda kızım Dilara avukatımdı. Dolayısıyla hapishanede bu sıfatla beni çok ziyaret etti. Özlemek mi? Tabii özlüyor insan onun beni ziyaret etmesi gibi bir şansım vardı açıkçası."

TBMM Başkanı Yıldırım'dan geçmiş olsun telefonu

Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Tam adalet sonunda muhakkak oluşacak buna inanıyorum. Ben evden çıkmadan önce Meclis Başkanımız Sayın Binali Yıldırım bey aradı ona çok teşekkür ediyorum. 'Geçmiş olsun' dedi. 'Allah kavuşturdu sizi' dedi. Her şey güzel olacak inşallah." dedi.

Partililer burada bir süre oturduktan sonra Enis Berberoğlu, eşi ve kızıyla Florya'daki evine gitti.

Kılıçdaroğlu ile Berberoğlu bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, tahliyesinin ardından Florya'daki Çınar Otel'de bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun Berberoğlu'nu kucaklayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulunmasının ardından ikili özel görüşmek üzere otele geçti.

Daha önce "durma" talebi reddedilmişti

24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçiminde yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu'nun avukatları, Yargıtay 16. Ceza Dairesine başvurarak, Berberoğlu hakkındaki davanın durmasını talep etmiş, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bu talebi reddetmişti.

Mahkeme "casusluk" suçundan ceza vermişti

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.



Mahkeme, Berberoğlu'nu, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukladı.

Dava dosyası, itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını esastan bozarak dosyayı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise İstinaf Mahkemesinin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etti.

Dosyayı yeniden ele alan İstinaf Mahkemesi, bu kez Enis Berberoğlu'na "casusluk" suçundan değil, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

Bu kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı temyiz etti. Savcılık, Berberoğlu'nun "casusluk" suçundan cezalandırılması talepli temyiz dilekçesini Yargıtaya göndermişti. Dilekçede, Berberoğlu'nun, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

Muhabir: Aylin Sırıklı Dal-Ferdi Türkten-Selami Küçükoğlu-Ali Cevahir Aktürk-Semra Orkan