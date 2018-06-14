Berberlerde bayram yoğunluğu başladı

YOZGAT (AA) - Ramazan Bayramı öncesi Sarıkaya'daki berberlerde bayram tıraşı yoğunluğu yaşanıyor.

İlçede 24 yıldır berberlik yapan İhsan Utku, her bayram öncesi iş yoğunluğu yaşadıklarını bunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ramazan ayında genelde işlerinin düşük olduğunu fakat bayram yaklaştıkça iş yoğunluğunun arttığını ifade eden Utku, "Özellikle bayrama bir iki gün kala işlerimiz çok artıyor. Biz de berberler olarak genelde bayram sabahına kadar çalışıyoruz." dedi.

Bayram yoğunluğundan memnun olduklarını belirten Muhsin Öztürk de, "Müşterilerimiz tıraş olmayı genelde son güne bıraktıklarından dolayı yoğunluk yaşıyoruz. Salonumuza tıraş olmak için gelen müşteriler fazla olduğu için müşterilerimizi randevulu çağırıyoruz. Telefonla arayıp müşterilerimiz randevu alıyor. İşlerin yoğun olmasından dolayı bayramda gece geç saatlere kadar mesai yapıyoruz." diye konuştu.