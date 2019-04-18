Berat Kandiline doğru

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, üç aylarının fazilet bakımından en üstün gecelerinden olan Berat Kandili’ne tüm İslam alemi olarak kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

İslam dininde kutsal geceler, geçmiş hata ve günahlardan Allah'ın sonsuz rahmetine ve mağfiretine sığınılan, daha sağlıklı, huzurlu ve sıkıntısız bir hayat için Yüce Allah'a niyazda bulunulan müstesna zamanlardan olduğunu anımsatan Akın, şunları kaydetti:

"Yüce Rabbimizin tam bir ihlas ve teslimiyet içinde yapılan her duayı ve tövbeyi kabul ederek bizleri bağışladığı bu mübarek gecelerden biri de Berat Kandilidir. Müslümanlar olarak dünya ve ahirette mutlu olmanın, kurtuluşa ermenin ilk şartı kimlerden ve nelerden uzak duracağımızı bilmek, görevlerimizin ve sorumluluklarımızın farkında olmaktır. Geçmişimizin muhasebesini yapmak, hatalarımızdan ders çıkarmak, günahlarımızın yükünden kurtulmak ve kendimize daha doğru bir yol haritası çizmek için Berat Kandili, Rabbimizin bizlere sunduğu güzel bir vesiledir."

