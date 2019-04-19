SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yüksel mesajında, ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandiline kavuşmanın mutluluğu içerisinde olunduğunu belirtti.

Berat Kandili'nin, af ve kardeşlik duygularının pekişmesi bakımından büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Bütün mübarek gün ve gecelerde olduğu gibi Berat Kandili de insanlar arasındaki sevgi ve saygı bağını, dayanışma ruhunu pekiştiren, birlik ve bütünlüğümüzü, huzur ve esenliğimizi geliştirmemize vesile olan özel ve müstesna gecelerden biridir. Böylesi mübarek gecelerde toplumsal sorumluluğumuzun da farkına vararak dayanışma ve yardımlaşma içinde birbirimizi sevmeli, kini ve nefreti sevgiye, bencilliği fedakarlığa dönüştürerek bütün güzellikleri birlikte paylaşmalıyız."