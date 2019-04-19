KARAMAN (AA) - Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.



Kalaycı mesajında, bu gecenin manen temizlenmenin, vicdanen arınmanın fırsatı ve fazilet kaynağı olduğunu belirtti.



Tüm İslam alemi olarak mübarek Berat Kandili'ni idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kalaycı, mesajında şunlara yer verdi:

"Bu önemli gecenin daralan kalplere aydınlık, zor durumda olanlara kolaylık vesilesi olması en büyük temennimizdir. Berat Kandili vesilesiyle ailemiz, çevremiz, milletimiz, ülkemiz ve bütün insanlığa karşı olan görev ve sorumluluklarımızı yeniden hatırlayalım. Dünyanın dört bir köşesinde cefa çeken Müslüman kardeşlerimizi de dualarımızdan eksik etmeyelim."