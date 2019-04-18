Beraat Kandiline doğru

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Müftüsü Şahin Yıldırım, Beraat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, beraat gecesinin af, merhamet ve mağfiret vesilesi olarak kabul edildiğini belirtti.

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen beraatın, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla kutlanması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı, affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır. Kulluk yolculuğumuzdaki değişim ve dönüşümün en önemli işaretini resmeden berat, kişinin doğuştan günahlardan beri olduğunu bize haber veren önemli bir müjdedir. Berat, nurlu gölgesi üzerimize düşmeye başlayan Ramazan ayına bizi hazırlayan, diri bir zihin ve berrak bir gönülle aşama aşama kemale ulaştırır. Müminler bu gecede ibadet ile meşgul olup, bir yıllık ömürlerinin muhasebesini yaparak mükemmel bir insan, olgun bir Müslüman olmak için gelecek günlerine ve hayat tarzlarına daha iyi bir düzen vermeye çalışırlar. Bu gece münasebeti ile bütün camilerimizde akşam ve yatsı namazı arası mevlit ve Kur’an ziyafeti programları düzenlenmiştir."