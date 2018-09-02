Benzersiz rengiyle her gün yüzlerce turisti ağırlıyor

ANTALYA - ALİ RIZA AKKIR (AA) - Antalya'nın gözde ilçelerinden Kaş'taki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, suyunun benzersiz turkuaz rengiyle her gün yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Kalkan Mahallesi sınırlarında yer alan, Kaş Belediyesince işletilen ve girişi ücretsiz olan plaja yol kenarındaki basamaklardan inilerek ulaşılıyor.

Suyunun açık yeşilden maviye doğru değişen benzersiz rengi, el değmemiş doğallığıyla dünyanın en güzel plajları arasında gösterilen Kaputaş, göz kamaştırıyor.

Fethiye-Kaş yolunda seyahat edenler, çektikleri fotoğraflarda Kaputaş Plajı'nı fon olarak kullanarak poz vermeden geçmiyor.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'dan itibaren Kaş'ta turizmin istenilen seviyede ilerlediğini söyledi.

İlçede turizmin bayram tatilinde zirve yaptığını belirten Kocaer, "Akdeniz'in en güzel plajlarından Kaputaş, tüm turistlerin uğrak yeri oldu. Zaten dünyaca ünlü olan plaj, her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin daha da çok ilgisini çekiyor. Ziyaretçilerin neredeyse tamamı plajdan memnun ayrılıyor." diye konuştu.

Kaputaş'ta doğanın tahrip edildiği ve betonlaştığı gibi şikayetlerin olduğunu hatırlatan Kocaer, yapılan her şeyin ahşap, el işi ve kontrollü olduğunu dile getirdi.

"Burası doğal bir güzellik"

Kaş Belediyesi olarak turizme ve misafirlere hizmete devam ettiklerini anlatan Kocaer, şöyle konuştu:

"Kaputaş, yaz ve kış tek renkte kalmaz. Beş renge kadar kademe kademe gökkuşağı gibi şekil alır. Kaputaş'ta bulunan kum, çakıl, kumsal tamamen doğaldır. Kaputaş'ta ilave en ufak bir çakıl tanesi yoktur. Burası doğal bir güzellik. Koyun Akdeniz'e bakışı ve renginin kanyonla bütünleşmesi, Kaputaş'ı ön plana çıkarıyor. Plajın üst tarafındaki yaban keçilerinin dolaşması da güzellik katıyor."

Kocaer, Türkiye'nin tanıtımı için birçok plaj bulunduğunu, Kaputaş'ın da bunlardan birisi olduğunu vurguladı.

İstanbul’dan tatile gelen Gökhan Yıldırım da Kaputaş'ı ilk kez gördüğünü ve daha önce bu kadar temiz deniz görmediğini ifade etti.

Kaputaş'ın kusursuz güzelliğe sahip olduğunu kaydeden Yıldırım, plajın Türkiye'de görülmesi gereken noktalardan birisi olduğunu dile getirdi.

Tatilcilerden Meltem Zengin de plajın manzarasının güzelliğiyle büyülendiğini söyledi.

Suda mavinin birçok tonunun görülebildiğine işaret eden Zengin, Kaputaş'ın olağanüstü güzelliğe sahip olduğunu belirtti.

Onur Şener de Kaputaş'a Kocaeli'den tavsiye üzerine geldiğini ve çok beğendiğini dile getirdi.