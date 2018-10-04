"Benim İşim Girişim" yarışması

KAYSERİ (AA) - Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Erciyes Teknopark AŞ işbirliğiyle düzenlenen "Benim İşim Girişim" yarışmasında "Gıdalar için koruyucu biyojel" projesi birinci seçildi.

Teknopark Konferans Salonu'ndaki yarışmanın finalinde, 245 proje arasından ön elemeyi aşarak girişimcilik kampına giren ve sekiz ay boyunca yaptıkları çalışma ile projelerini geliştiren girişimciler, prototiplerini hazırladıkları 6 projeyi katılımcılara anlattı.

Genç girişimcilerin sunumlarının ardından jüri üyeleri, değerlendirmelerini yaparak ilk 3'e girmeyi hak kazanan projeleri belirledi.

Yarışmanın birincisi "Gıdalar için koruyucu biyojel" projesi ile "BKare" ekibi olurken, "Bebekler için vücut fonksiyonlarını ölçen IOT bileklik" projesi ile "Babythings" ekibi ikinci, "Ev tipi bebek idrar enfeksiyon test kiti" projesi ile "BabyLab" ekibi üçüncü oldu.

İlk üç proje, 8'er bin lira prototip iyileştirme ve pazarlama desteği almaya hak kazandı.

Etkinlikte konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, çoğu üniversite öğrencisi olan genç girişimcileri tebrik ederek, hayallerinden vazgeçmemelerini önerdi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da yarışmayla teknoloji geliştirme içerikli, ticari değer taşıyan, yenilikçi iş fikirleri olan girişimci adaylarının, ekipleri ile iş fikirlerini hayata geçirmelerinin teşvik edilmesinin amaçlandığını söyledi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da girişimciliğin Kayseri'nin ruhunda olduğunu dile getirdi.

Gülsoy, "Böyle girişimler sayesinde ülkemiz her türlü ekonomik baskıyla mücadele edebilir. Sizlerin sayesinde ülkemiz daha iyi yerlere gelecek. Girişimcileri desteklemeye her zaman hazırız." dedi.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de girişimciliğin hayal kurmayla başladığını belirterek, gençlere korkmadan hayal kurmaya devam etmelerini önerdi.

Programda, "Benim İşim Girişim" yarışmasının ikinci dönem protokolü de imzalandı.