KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, "Benim Hikayem KOP ile Yazılıyor" Projesi kapsamında söyleşi düzenlendi.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen "Oyunun İyileştirici Gücü" söyleşisinde çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı Özge Selçuk Bozkurt, çocukların dünyasına oyunla girmenin yollarını anlattı.

Selçuk, sunum eşliğindeki eğitiminde, çoklu zeka kuramları ve bu kuramlara yönelik oyuncak seçimi üzerinde durdu. Her çocuğun ilgi alanı ve yeteneklerinin farklı olduğunu vurgulayan Bozkurt, hazırlanan programlarda bu farklılığın dikkate alınması ve ilgi alanının desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Çok sayıda ailenin katıldığı söyleşinin sonunda İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, Bozkurt'a plaket ve çiçek takdim etti.