"Ben park edeceğim" cinayeti davasında karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de aracını park ettiği esnada tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren sanığa 14 yıl 7 ay hapis cezası verildi.



Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ali Değirmendere (33), maktul Durmuş Akın'ın (22) ailesi ile avukatları hazır bulundu.



Son sözleri sorulan sanık Değirmendere, "Olay yerinde bana bıçakla saldırılmıştı. Ben de karşılık verdim. Mahkemenin bunu nazara almasını istiyorum. Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum." dedi.



Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmek" suçundan 14 yıl 2 ay, "yasak bıçak bulundurmak ve kullanmak"tan 5 ay hapse mahkum etti.



Geçen yıl ekim ayında Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta Değirmendere, park etme meselesi yüzünden tartıştığı Durmuş Akın'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Gözaltına alınan Değirmendere tutuklanmıştı.