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'Ben esas itibarıyla Türkiye için yazarım'

CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı'nın Onur Yazarı Alev Alatlı, "Ben esas itibarıyla Türkiye için yazarım. Türkiye için yazan birisiyim ve kendimi Batı'ya beğendirmek umurumda değil." dedi.

10 Mart 2018 Cumartesi 20:49
'Ben esas itibarıyla Türkiye için yazarım'
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İSTANBUL (AA) - Yazar Alev Alatlı, Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu CNR EXPO Yeşilköy'deki CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı'nın açılışında konuştu.

Fuarın Onur Yazarı olan, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahibi Alatlı, onur yazarı olmanın tuhaf bir duygu olduğunu söyledi.

Alatlı, fuarda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şişiniyor mu insan 'oldum' diye? Pek değil, sadece mahcup oluyor ve 'Layık mıyım ben buna?' diye kendine sormaya başlıyor. Her halükarda sizleri burada görmek bir teşvik unsuru." diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş'a "klasikler" önerisi

Kültür ve Turizm Bakanlığının icraatlerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Alatlı, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a hitaben, "Ben her zaman Hasan Ali Yücel dönemindeki Batı klasiklerinin tersine dönmesinin rüyasını görmüş biriyim. Çok isterim ki onu hatırlatan, benzeyen bir şey ama kaç sene sonra tersine dönsün. Türkiye için bilerek, seçilerek yapılsın yabancı diller için. Bence kendi adınıza bunu yapın ve bu da Kurtulmuş klasikleri oluversin." değerlendirmesinde bulundu.

Alatlı, fuarların okumaya teşvik açısından önemine değinerek, "İnsan hem yazıp hem yazdığı eserin tezgahtarlığını yapamıyor. Bunun bir örneği benim, 'Gogol'lar hariç. O da hiç benim dahlim olmadı. Kiev Bilimler Akademisi kitapları keşfetti ve çevirdi. Bunun üzerine de Rusya'dan müthiş bir ödül aldım." ifadelerini kullandı.

Özellikle çeviri konusunda yazarların desteğe ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Alev Alatlı, "Bir tek kitabım İngilizceye çevrilmiş değildir. Neden? Tabii zor kitaplardır, bu muhakkak. Ben esas itibariyle Türkiye için yazarım. Türkiye için yazan birisiyim ve kendimi Batıya beğendirmek umurumda değil." şeklinde konuştu.

Alatlı, kendi kitabını pazarlamakla uğraşamayan çok değerli yazarlar olduğunu vurgulayarak, "Yardım etmek lazım. Pazarlama işi başka, yazma işi başka bir şeydir. Kendi adıma kendimle yarışan biriyim. Şimdi bir nasihatname yazıyorum. 'Haddim olmayarak' demeyeceğim, klasik usulde bir nasihatname yazıyorum. Gece gündüz kendimle yarışır haldeyim." dedi.

Muhabir: Musa Alcan

Anahtar Kelimeler:
Kültür
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