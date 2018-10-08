Bem-Bir-Sen'de Pakoğlu güven tazeledi

SİVAS (AA) - Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Sivas Şube Başkanı Mustafa Pakoğlu, olağan genel kurulda yeniden başkan seçildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Bem-Bir-Sen Sivas Şube Başkanlığı'nın 6. Olağan Genel Kurulu bir otelde yapıldı.

Genel Kurulda Divan Başkanlığını Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Recayi Karslı, divan üyeliklerini ise Toç Bir-Sen Şube Başkanı Oktay Köksal ile Enerji Bir Sen İl Başkanı Ali Rıza Ay yaptı.

Genel Kurula katılan delegelerin 82'sinin oylarını alarak güven tazeleyen Pakoğlu, yeniden şube başkanlığına seçildi.

Genel kurulda şube yönetimi ise Hamdi Şeker, Hasan Hüseyin Korkmaz, Bekir Gemici ve İbrahim Turan'dan oluştu.