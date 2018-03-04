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Belgeli çalışan sayısı 300 bini aştı

- Mesleki Yeterlilik Kurumu, mesleğini icra etme yeterliliğini ispatlayan 300 binden fazla çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdi - Kurum Başkanı Ceylan: - "Yaklaşık 1, 1.5 yıl önce mesleki yeterlilik belgesine sahip çalışan sayısı sadece 40 bindi ama bugün 300 bini aştı. Hedefimiz kısa sürede bu sayıyı 500 bine yükseltmek"

04 Mart 2018 Pazar 11:11
Belgeli çalışan sayısı 300 bini aştı
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ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), mesleğini icra etme yeterliliğini ispatlayan 300 binden fazla çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdi.

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

MYK Başkanı Adem Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda insan kaynağının mesleki yeterliliğe sahip olması için çalıştıklarını belirtti.

Çalışanlar arasında mesleki yeterlilik kavramının bilinirliğinin artırdıklarını ve bu konudaki bilinci hızla geliştirdiklerini vurgulayan Ceylan, "Yaklaşık 1, 1.5 yıl önce mesleki yeterlilik belgesine sahip çalışan sayısı sadece 40 bindi ama bugün 300 bini aştı. Hedefimiz kısa sürede bu sayıyı 500 bine yükseltmek. Çünkü yeterliliğini ispatlayan çalışanlar sayesinde, sanayi üretiminde nitelikli ürün ve kalite artarken, iş kazaları da asgari düzeye iniyor." dedi.

- Belge zorunluluğu olan meslek sayısı 100'e çıkacak

Ulusal standartların belirlenmesinde "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan mesleklere öncelik verdiklerine değinen Ceylan, "Hedeflerimiz arasında, mevcutta 81 olan belge zorunluluğu bulunan meslek sayısını ilk etapta 100'ün üstüne çıkartmak da bulunuyor." ifadesini kullandı.

Ceylan, mesleki yeterlilik belgesinin modern çalışma hayatının çok önemli bir değeri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mesleki yeterlilik belgesi; ulusal meslek standartlarının hazırlanması ile başlayan, ulusal yeterliliklerin yayınlanması ve akabinde sınav ve belgelendirme yapmak isteyen kuruluşların yetkilendirilmesi ve sınava giren adayların başarılı olması halinde düzenlenebilen uzun ve meşakkatli yolun sonunda ulaşılabilen bir değerdir. MYK olarak bu değerin oluşturulması, yaygınlaştırılması ve kalite güvencesinin korunmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Mesleki Yeterlilik BelgesiMesleki Yeterlilik KurumuMYKMYK Başkanı Adem Ceylan
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