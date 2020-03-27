Belediyelerin temizlik yarışı sosyal medyaya damga vurdu
KORONA VİRÜS İLE MÜCADELE KAPSAMINDA NEVŞEHİR BELEDİYESİ 24 MART SALI GÜNÜ ŞEHRİN CADDE VE SOKAKLARINI YIKADI. NEVŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILAN BU ÇALIŞMA SONRASINDA RESMİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA “FOŞUR FOŞUR YIKADIK” PAYLAŞIMI İLE BİR VİDEO PAYLAŞILDI. NEVŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN PAYLAŞILAN BU VİDEO KISA BİR SÜRE SONRA 5 MİLYON KEZ İZLENDİ.
Korona virüsle mücadele kapsamında Nevşehir Belediyesinin şehri yıkamasının ardından Niğde Belediyesi de şehrin caddelerini yıkadı.
Korona virüsle mücadele kapsamında Nevşehir Belediyesi, 24 Mart Salı günü şehrin cadde ve sokaklarını yıkadı. Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan bu çalışma sonrasında resmi sosyal medya hesaplarında “Foşur Foşur yıkadık” paylaşımı ile bir video paylaşıldı. Nevşehir Belediyesi tarafından paylaşılan bu video kısa sürede 5 milyon kez izlendi.
Nevşehir Belediyesinin bu paylaşımının ardından ise Niğde Belediyesi, 26 Mart Perşembe günü şehrin cadde ve sokaklarını yıkayarak, sosyal medya hesabından “İyice çitiledik, pırıl pırıl ettik” paylaşımında bulundu. Niğde Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu video ise 1 milyon 400 bin kez izlendi.
Nevşehir ve Niğde Belediyelerinin temizlik çalışmalarını anlatan videolar, sosyal medyada çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.