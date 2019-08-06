Belediyeden yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara temizlik hizmeti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi ekiplerince Kurban Bayramı öncesi yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ev temizlikleri yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatıyla Sosyal Konsey ekipleri tarafından bayram öncesi kentte ikamet eden yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerinin temizlendiği belirtildi.

Açıklamada, Belediye Başkanı Saygılı'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Bayram öncesi belediye ekiplerimiz yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerin evlerini temizledi. Belediye olarak kentimizde yaşayan yaşlı, bakıma muhtaç ailelerimize destek veriyoruz. Özveriyle çalışma yapan ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Kaletepe Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Hatun Çağlar da belediye ekiplerinin kendilerine sahip çıktığını belirterek, Saygılı'ya teşekkür etti.