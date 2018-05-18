Belediyeden vatandaşlara sebze fidanı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Ayaş ilçesinde, belediye ekipleri ve tarım müdürlüğü görevlilerince vatandaşlara sebze fidanı dağıtıldı.

Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ile Ayaş Tarım İlçe Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, ilçenin Ilıca Mahallesi'nde sebze fidanı dağıtımı yapıldı.

Kırsal alanların tarımsal yönden geliştirilerek sebze üretimini arttırmak, istihdamı geliştirmek, çiftçi ailelerini desteklemek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yürütülen projeyle, 2 milyon 658 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Fidan dağıtımına Ayaş Kaymakamı Fatih Özdemir, Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

Çiftçiler, tarıma verilen desteklerden dolayı fidan dağıtımında katkısı bulunanlara teşekkür etti.