Belediyeden okullarda aşure ikramı

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla okullarda öğrencilere aşure ikram etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Melikşah Ortaokulu, Şehit Gökhan Altınalan Ortaokulu, Kemal Aydoğan İlkokulu, Emin Emine Teoman Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Atatürk Anadolu Lisesi, Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi ve Mevlana Ortaokulu'nda öğrencilere aşure ikram edildi.

Belediye Başkanı Rİfat Özkan da ilgiyle karşılandığı Melikşah Ortaokulu'nda öğrencilere aşureyi kendisi dağıttı.

Çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Özkan, "Geleceğin Türkiye'si sizlerin eseri olacak. Bizleri coşku, heyecanla karşılayan ve ev sahipliği yapan okullarımıza, yöneticilerine, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Aşuremizi bereketlendiren Rabbime şükürler olsun." dedi.



