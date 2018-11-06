Belediyeden Nasreddin Hoca’yı korumak için suç duyurusu

KONYA (AA) - Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Nasreddin Hoca’ya atfedilen uygunsuz fıkralar içeren kitap için suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Akkaya, makamında düzenlediği basın toplantısında, Nasreddin Hoca'ya atfedilen içeriğinde uygunsuz ifadelerin yer aldığı fıkra kitabının, asla Nasreddin Hoca ile anılamayacağını savundu.

Nasreddin Hoca'nın bir bilim adamı, İslam alimi ve filozof olduğunu dile getiren Akkaya, "Nasreddin Hoca'nın böyle uygunsuz fıkralarla hiçbir ilişkisi alakası olamaz. Hocamızın kendi fıkralarında bir incelik, latife, nükte ve sanat var. Onun kesinlikle böyle uygunsuz fıkralarla alakası olması mümkün değil." dedi.

Akkaya, belediye hukuk biriminin söz konusu kitap hakkında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

- Hoca'nın ismine patent koruması

Nasreddin Hoca ismini koruma altına almak için Patent Enstitüsü Marka Koruma Daire Başkanlığına da başvurduklarını aktaran Akkaya, şunları kaydetti:

"Artık Nasreddin Hoca ibaresi koruma altına alınmıştır. Akşehir Belediyesi olarak bundan sonra her türlü olayda bu koruma kararına izafeten gerekli başvuruları yapacağız. Hoca’mızın tabi ki bir mizah yönü var ama bu mizahı eğitim metodu olarak nükte ve latife şeklinde kullanmıştır. Bunu kullanırken de insanları güldürürken düşündürme özelliği var. Nasreddin Hoca, halka, dünyaya mal olmuş evrenselleşmiş bir değerdir. Bu nedenle bu önemli değerimize torunları olarak bizler sahip çıkıyoruz."

Toplantıya, Selçuk Üniversitesi Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Öztaş, Nasreddin Hoca Vakfı Başkanı Metin Koyuncu, Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği Başkan Vekilli Ömer Terkenli, Nasreddin Hoca İlim Kültür Dayanışma ve Araştırma Derneği Başkanı İsmail Hakkı Koç ve Akşehir Müze Müdürü Sevcan Karapıçak da katıldı.

