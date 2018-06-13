Belediyeden mezarlıklara ücretsiz servis

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlıklara ücretsiz seferler düzenleyecek. Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, her bayram olduğu gibi bu bayramda da mezarlıklara halkın ücretsiz...