Belediyeden mezarlıklara ücretsiz servis

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlıklara ücretsiz seferler düzenleyecek.
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, her bayram olduğu gibi bu bayramda da mezarlıklara halkın ücretsiz olarak taşınacağını söyledi.
Mezarlıklara ücretsiz servislerin arife günüden itibaren Atatürk Parkı yanı ve Hanlarönü Meydanı'ndan hareket edeceğini belirten Kaplan, servislerin bayram süresince devam edeceğini kaydetti.
Kaplan, mezarlıklarda bayram temizliği de yaptıklarını sözlerine ekledi.