Belediyeden LÖSEV'e destek

KAYSERİ (AA) - Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Kayseri İl Koordinatörü Ayşegül Çiftçi ve LÖSEV Kayseri Yöneticisi Arzu Çokeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çelik, belediye adına, LÖSEV'e lösemili çocuklara rehabilite eğitimi verilmesi amacıyla Doğal Ürünler Bahçesi'nden yer verdi.

Sosyal projelerde olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Doğal Ürünler Bahçesi’ni yaparken birçok şeyi hedeflemiştik. O bölgedeki çiftçilikle uğraşan hemşehrilerimizin ekonomik olarak bütçelerine katkı sağlayacak faaliyet olsun diye düşünmüş, yine şehrimizde organik tarım kültürünü geliştirelim istemiştik.

Böyle güzel faydalar için planlamıştık; ama aklımıza lösemili çocuklarımızın orada toprakla, bahçeyle, tedavi ve sosyal amaçlı vakit geçirebilmeleri gelmemişti. Şu an doğal ürünler bahçemizde her şey hazır. Sulama sistemi, toprağı, yanındaki kulübesi ile eksiği yok. Park Bahçe Ağaçlandırma Daire Başkanlığımız da fidesi, gübresi, teknik bilgileri ne gerekiyorsa sağlayacaktır."















