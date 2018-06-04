Belediyeden iftar vaktinde fakirlere sıcak aş

KONYA (AA) - Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ilçede ihtiyacı olan vatandaşlara iftar vaktinde sıcak aş dağıtıyor.



Ramazan ayı boyunca devam edecek sıcak yemek yardımı, belediye görevlileri tarafından her gün ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.

Mahalle muhtarlıkları tarafından belediyeye bildirilen ihtiyaç sahiplerine Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nden Taşköprü Aile Çay Bahçesi restoranında büyük bir özenle hazırlanan yemekler, sefer taslarına konularak iftardan bir saat önce belediye görevlileri tarafından dağıtılıyor.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı açıklamada, her gün çorba, yemek ve pilavdan oluşan menüyü evlerinde yemek yapamayacak durumda olan yaşlı, yardıma muhtaç ve fakirlere ulaştırdıklarını aktardı.



