Belediyeden engelli vatandaşlar için yeni bir destek

KONYA (AA) - Akşehir Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşlara daha iyi yaşam koşulları sağlanması, onların topluma kazandırılması ve sosyal aktivitelere katılabilmesi amacıyla yapılan hizmet ve faaliyetlere bir yenisinin daha eklendiği bildirildi.

Engelli vatandaşlar için istedikleri yerlere ulaşımını yapan "Akşehir Belediyesi Engelsiz Taksi", onların sosyal ve kültürel aktivitelere katılımını sağlayan ve el becerilerini geliştirecek kursların bulunduğu Akşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ve engellilerin akülü araçlarını şarj edebileceği şarj istasyonları hizmetlerinin ardından engelli vatandaşlara Akşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi’nden ücretsiz faydalanabilme imkanı getirildi.

Akşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezinde perşembe günleri 15 kişiyi aşmayacak şekilde saat 15.00 ile 18.00 arasında isteyen engelli vatandaşlar yüzme havuzu, sauna ve hamam imkanlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Huzurlu ve güvenli bir toplum olabilmemiz için, engelli vatandaşlarımızın da toplumumuzun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesi gerektiğini düşünüyor ve bu konudaki hizmetlerimizi, projelerimizi sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki devletimizin hedeflediği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine engelli engelsiz tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız hep birlikte ulaşacağız. Engelli kardeşlerimiz için hizmet ve proje üretmeye devam edeceğiz." dedi.