Belediyeden asker ailelerine yardım

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, kayıtlı ailelere yapılan asker yardımı dışında, Mehmetçikler için özel olarak hazırladığı çantaları ailelere dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Rifat Özkan, Hüdavent Hatun Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programda asker aileleriyle selamlaştı, sohbet etti.

Gönül kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Kahraman askerlerimizi rabbimiz kazadan, beladan, şerden, hainlerin tuzaklarından esirgesin. Eli öpülesi değerli anne, babalarımız, çocuklarınızı yavrum diye kuzum diye yetiştirdiniz. Biz huzur içinde burada oturuyor, akşam rahat uyuyorsak önce Allah'a daha sonra o kahramanlarımızın dirayetli ellerinde tüfekle düşman karşısında bu toprakları beklemelerine borçluyuz. Eğer onlar o nöbette olmasalar bizi burada rahat bırakmazlardı. Gözlerimizi yaşartıyoruz ama vatan deyince her şey bitiyor. Kıyamete kadar bu vatan bize vatan olmaya devam edecek inşallah. Biz sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Niğde Belediyesi olarak elimizden geldiğince sizlere katkı sunmaya çalışıyoruz. Elbette yeterli değil ama bizim de tuzumuz olsun istiyoruz. Derdiniz, sıkıntınız olduğu zaman kapımızı çalın. Kapımız ve gönlümüz her zaman açık. Çünkü sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği üzerinde çok gayretli çalışıyoruz."

Özkan, daha sonra hazırlanan çantaları, asker ailelerine teslim etti.

