Belediye personeline iş güvenliği eğitimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi personeline iş güvenliği eğitimi verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programın belediye personelinin, iş kazalarına karşı bilinçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

İş güvenliği uzmanı tarafından verilen eğitimde, çalışma mevzuatı, işçi ve işverenin yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri güvenliğinin sağlanması, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı alınması gereken önlemlerin anlatıldığı vurgulanan açıklamada, pek çoğu ölümle sonuçlanan bu kazaların, özellikle geride kalan aileler için büyük yıkım olduğu dile getirildi.

Eğitime çok sayıda belediye personelinin katıldığı aktarılan açıklamada, iş yapılırken tedbirli olmanın önemine dikkat çekildiği kaydedildi.







