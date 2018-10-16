Belediye personeline eğitim semineri

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi personeline, hizmet içi eğitim programı kapsamında "aile içi iletişim" konulu seminer verildi.

Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Nihal Battal, belediye personeline aile içi iletişimin temel unsurları hakkında bilgi verdi.

İletişim denince pek çok kişinin aklına karşılıklı konuşma ve diyalogların geldiğini anlatan Battal, şunları kaydetti:

"İletişimin en sağlıklı şekli, söylenmek isteneni imalarda bulunmadan, karşıdakinin kişiliğine saldırmadan, kendi açısından canını sıkanın ne olduğunu anlatarak kurulan, doğrudan, net ve dürüst iletişimdir. Sağlıklı aile yapılarında bu tür sağlıklı ve doğrudan iletişimleri içeren sözlü ve sözsüz mesajlar kullanılmakta, konuşma becerilerine olduğu kadar dinleme becerilerine de dikkat edilmektedir. Kişinin sözel mesajlar kadar sözel olmayanları da tanımasını, sağlıklı iletişim konusundaki başarısını arttırmaktadır. Kişinin karşısındakini daha iyi anlamasını, kendisini daha iyi ifade edebilmesini kolaylaştırır, yanlış anlaşılmaları azaltır. Öncelikle dinlerken yargılama, eleştirme gibi bir huyunuz varsa bundan vazgeçin. Karşınızdakinin yaşadıklarını daha iyi anlamaya, ne hissettiğini, ne tür duygular içinde olduğunu tıpkı onun gibi hissetmeye çalışın."