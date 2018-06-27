Belediye personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Her ay düzenli olarak devam eden hizmet içi eğitim, Kırıkkale Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sosyal Hizmetler uzmanı Büşranur Şimşir, seminerde personele, bağımlılıkla mücadele konusunda bilgiler vererek, bağımlılıklar hakkında açıklamalarda bulundu.

Madde kullanan bir kişinin nasıl anlaşılacağını da anlatan Şimşir, fiziksel belirtileri ve çözüm yolları hakkında bilgi verdi.

Seminerin ardından belediye personeline madde bağımlığıyla ilgili hazırlanan broşür dağıtıldı.

