Belediye personeli bulduğu bileziği sahibine teslim etti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli bir personel, temizlik yaptığı sırada bulduğu bileziği sahibine teslim etti.

Temizlik görevlisi Adem Sazak, Tepebaşı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde temizlik yaptığı sırada bilezik buldu. Sazak bileziği, esnafın da yardımıyla ulaştığı sahibine teslim etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, örnek davranışından dolayı Sazak'a teşekkür belgesi verdi.

Sazak, bileziği temizlik yaptığı sarada bulduğunu ve sahibine teslim ettiğini belirterek, bileziğin evlenecek olan birine ait olduğunu söyledi.

Bileziğin sahibi kadın da Sazak'a teşekkür etti.