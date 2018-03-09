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Belediye otoparkının 24 saati 1 lira

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna: "Vatandaşlarımızın otopark alışkanlığını geliştirmek ve trafik akışını daha sağlıklı bir hale getirmek maksadıyla otopark ücretlerinde indirim yaptık. Belediyeye ve belediye şirketlerine ait bütün otoparklar 1 saate kadar ücretsiz olacak. 1 saatten sonra da 24 saat boyunca 1 TL olacak"

09 Mart 2018 Cuma 18:08
Belediye otoparkının 24 saati 1 lira
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ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, belediyeye ve belediye şirketlerine ait bütün otoparkların 1 saate kadar ücretsiz olacağını, 1 saatten sonra da 24 saat boyunca 1 TL olacağını açıkladı.

Tuna, Nallıhan'da ilçe esnafını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın otopark alışkanlığını geliştirmek ve trafik akışını daha sağlıklı bir hale getirmek maksadıyla otopark ücretlerinde indirim yaptık. Belediyeye ve belediye şirketlerine ait bütün otoparklar 1 saate kadar ücretsiz olacak. 1 saatten sonra da 24 saat boyunca 1 TL olacak." dedi.

"Otoparklarda ilk 1 saat ücretsiz, 1 saatten sonraki 24 saatlik kullanım 1 TL" başlıklı gündem maddesinin Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda görüşüleceğini ifade eden Mustafa Tuna, uygulamanın, Meclisin onayından geçmesinin ardından başlayacağını da söyledi.

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