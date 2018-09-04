Belediye önüne aile çay bahçesi yapılacak

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, belediye önünü yeşillendirerek aile çay bahçesi yapmak için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Özkan, yazılı açıklamasında, vatandaşların istekleri ve Niğde'nin gelişmesi için belediye olarak çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Vatandaşların dinlenebilmesi, rahatça vakit geçirebilmesi için belediye önünde yeni bir çalışma başlattıklarını aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Belediye önündeki çalışmamızla meydanı yeşillendirerek boş bir meydan olma durumundan çıkartıp, vatandaşımızın oturup dinlenebileceği, sohbet edebileceği bir meydan haline getireceğiz. Üzerini düzenledikten sonra bilindiği gibi oradaki andezit taşları oynuyordu, bir düzensizlik vardı. Yağmur yağdığında kırık andezit taşları nedeniyle vatandaşlarımız yürüyemiyor, basılan her yerden üstlerine su sıçrıyordu. Şehrin merkezinde halkımızın çay içip dinleneceği yeşil alanlar çok az. Sadece Şadırvan Parkı var ve orası da tamamen dolu. Oraya da alternatif olsun. Şehrimiz nüfusu artıyor, ihtiyaçlar gün geçtikçe çoğalıyor. Hizmet ederken en önemlisi yaşam döngüsü içerisinde artan ihtiyaçlara belediye olarak cevap verebilmek. Biz de bunu yapmanın gayretindeyiz. Daha geniş alanlı belediyemizin önünde ciddi bir aile çay bahçesi olsun diye düşündüm. Hem yeşillendirme, hem de bahçe mobilyalarıyla donatılmış rahatça vakit geçirilebilecek alan haline getirmek için çalışıyoruz."